Dr.東：一隻裹蒸糉熱量近成人一天所需　 應節吃糉要小心

端午節吃糉是港人一大傳統，但部分糉暗藏高油、高鈉及高脂陷阱，有營養師提供端午「貼士」，健康一族照樣可以吃糉應節，但要選擇少肥豬肉、鹹蛋黃的糉，或是材料以海鮮如蝦、鮑魚等為主種類，這些食物相對較低脂。同時，愛美一族亦可選擇素糉或乾脆自己裹糭，以健康材料炮製傳統食品。

端午糉種類繁多，傳統種類有鹹肉糉、裹蒸糉及鹼水糭等，近年新興則有水晶糭等。註冊營養師梁曦允表示，一般鹹肉糉的餡料有糯米、肥豬肉、鹹蛋黃、綠豆及冬菇等，裹蒸糉的餡料更豐富，可能加入燒肉、燒鴨等。

梁續指，一般鹹肉糉約重280克，每隻熱量約500卡路里，等於成年女士一餐攝入的熱量；重量與份量更足的裹蒸糉則有約600至700克，熱量或高達1000至1400卡，接近成人一日的攝取量；因此，吃糉時就不要再吃飯，或與家人分享一個糉，減少攝取量。

不少市民喜歡以鹹肉糉應節，梁建議市民吃糉時搭配蔬菜及水果，增加攝取纖維，穩定升糖指數。亦可以喝茶消滯，或以無糖豆漿增加攝取蛋白質。她提醒，為免吃糭時攝入過多的鈉和糖，吃鹹糭時不要再加豉油，吃鹼水糭則不應加糖。

近年市面多了一些特色糉，梁建議市民可選擇以海鮮作餡料的糉，脂肪相對少。另一選擇是素糉，其餡料包括菇、菌及豆，或以藜麥、糙米及紫米取代糯米，營養價值更高，又少脂少油。

水晶糭也是一個選擇，這種糭通常以西米及魚膠粉取代糯米，以紅豆、果醬等做餡料，外觀晶瑩故得其名。梁表示，一般水晶糭份量較小，只有約60克，熱量約有120至150卡路里，不算太多，市民飯後可吃一隻當甜品。

她亦提醒愛美一族，吃糉時注意份量，若糉的份量較大，便應分而食之，否則，以肥豬肉及燒肉等動物性脂肪製成的糉很容易令人攝取量「爆錶」，因為這些動物性脂肪屬飽和脂肪，吃太多會增加壞膽固醇水平，糯米又屬升糖指數高的食物，有「三高」的人士必須注意。

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