網民熱話：女乘客1萬元重酬尋失物　的哥現身收錢兼「平反」

有女乘客痛失名貴手袋及手機，出酬勞1萬元着司機交還的舉動，惹起網民熱烈議論。

大懵乘客遺留財物於的士，事隔兩日的哥歸還，是負責抑或是貪重酬？日前(21日)有女乘客凌晨乘的士回家，把名貴手袋及手機遺留車上，痛失貴重財物，事主在Facebook發布重酬尋物啟事。事隔一日終獲司機聯繫並歸還財物，事主亦守承諾支付酬金。正當以為事件告一段落，雙方卻齊齊被網民炮轟。

有網民日前於Facebook 群組「巴打絲打 Facebook Club」發文指，日前女友在朋友陪同下，從荃灣柴灣角街至九龍城豪門，的士於凌晨3時24分抵達。當時友人告訴司機「等一等扶個朋友落車」，惟司機卻直接駛離，女友的名牌手袋及手機仍在車上，2人嘗試追截但不果。由於手機內在重要資料，加上屢次致電司機均不果，事主無奈下只好報警求助，同時在社交平台尋找涉事的士司機，只求司機交還財物，便會立即銷案兼給予1萬元酬勞。

的士司機翌日聯絡事主，由網民拍攝當日交收片段可見，的士司機手持大疊500元紙幣，女事主則在檢查手袋，期間司機強調自己「低調嘅」，示意對方不要拍攝。

惟有網民質疑司機在事主報警後才出現，疑似怕負上刑責才歸交失物。昨日(24日)有自稱是涉事司機朋友的網民發布一段車Cam片，為司機「平反」。從影片可見，事主在落車前並沒有向司機要求「等一等扶個朋友落車」，甚至在落車道別後親手關上車門，以證「直接駛離」之說並不存在。惟網民似乎不受落，繼續炮轟，「由佢哋上車到落車post晒出嚟就可信」。亦有網民指「物歸原主天經地義」，認為事主不該付錢，是「做壞規矩」，司機亦不應收下重酬。

網民有話說：

Judy Chu：司機存心不良

Joe Wong：吓，同打劫有咩分別，重要畀錢個司機？報警拉佢啦

Anthony Chiu：坐長歪風，畀返車馬費就算，可能樓主覺得10000車馬費係合理水平

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：