赤柱2龍舟出師失利撞斷龍頭　觀戰市民無懼疫情拒戴口罩

新冠肺炎疫情日漸緩和，政府日前放寬室外限聚規定至50人，今日(25日)的端午節罕有地沒有龍舟競渡，沙田、香港仔、愉景灣和赤柱的龍舟比賽相繼取消或延期，不過赤柱龍舟協會今日仍進行傳統拜神祈福和「練習」，惟有隊伍疑缺乏練習，兩艘龍舟不慎相撞，龍頭更慘被撞斷。逾100人到赤柱觀看巡遊，當中不乏一家大細，惟炎炎夏日，不少人都沒有戴口罩。

赤柱龍舟協會今早舉辦「龍舟追逐賀端陽——巡遊祭神儀式」和練習活動，在沙灘上的市民不少都沒有戴口罩。大會在早上約10時半進行拜神儀式、為龍舟點睛後，龍舟隊伍會進行「三衝儀式」，期間未知是否因為練習不足，有兩艘龍舟的船頭相撞，龍頭被撞斷。

今年是馬來西亞隊第一次參加龍舟，但隊長駱先生已參與龍舟賽事6年，經驗豐富。他表示，受禁聚令影響，隊伍無法一起練習，直言：「今日先第一次練！練左1個鐘咋！」他又指今年的活動沒有往年熱鬧，參賽隊伍較往年少得多，但強調端午節扒龍舟是傳統活動，會堅持參與。

住在屯門的譚先生今早特地與兒子，到赤柱觀看巡遊。他表示今年是首年與兒子看龍舟，「之前因為疫情一直都喺室內，有機會便帶他到戶外行吓」，選址赤柱是因為今日有龍舟活動的地點不多，而且赤柱環境較好，打算與兒子在活動後到附近遊玩。二人都無載口罩，譚先生解釋指近日確診人數不多，不擔心會染疫，惟到較多人、與室內的環境仍會載上口罩。

李小姐與一所法國銀行的隊伍一同出賽，表示參賽已有8年，惟今年因疫情令參賽人數及團觀市民皆減少。她的隊伍自新年後已準備參賽，但疫情致練習受阻，她稱禁聚令推出後只能分批練習，而訓練時間僅約個多月，「試過6個人撐一隻艇，真係好辛苦」。她指，幸好隊伍經驗豐富，合作未有太大影響，又稱隊伍表現不俗，「攞到頭5都好開心」。

到場觀賞龍舟的辛小姐表示，之前曾連續4年參加龍舟競渡，對今年因疫情無法練習未有參賽感可惜。她又指今年「靜好多」，本來打算「嚟游吓水撐吓艇，估唔到有(龍舟)」，略有驚喜。問及會否參加10月的赤柱國際龍舟錦標賽，她表示「梗係會啦」。

赤柱龍舟會籌委會主席王錦泉表示，今年的龍舟賽事因應疫情要延期至10月，但為保持傳統，仍會進行部分儀式，儀式過後會有12隻龍舟進行3次約500米長的巡遊，每艘龍舟出發的時間相隔20秒，大會將統計每艘龍舟完成的時間。他續指，今次活動沒有聘請專業公司分析賽果，僅以人手用秒錶計時，活動過後亦不會設冠亞季軍，只會發放印有時間的獎狀，並把各隊的時間在網上公布。