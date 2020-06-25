紅的擬申加起錶價至最高34元　商會：加價乘客都會搭

的士業界近日向車主發出內部通知，擬修訂市區的士起錶加價方案，由現時24港元加至30港元至34港元不等，而每次跳錶車費不變，計劃在下月正式去信運輸署提出加價。香港的士小巴商總會理事長周國強今日(25日)在電台節目表示，的士已有3年多無加起錶價，但近年維修及保險費等成本不斷增加，因此會員普遍認為起錶加6至8港元較為合理。

周指出，以司機每日平均有22單生意為例，起錶加6至8港元，可令司機每日賺多約150港元，他又認為乘客不會因為加價而拒搭的士。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠則認為，起錶加6港元較可取，擔心一下子加太多，會令乘客難以接受，最終令客量流失。他又指，雖然新冠肺炎疫情4月開始緩和，但的士司機仍在捱，如果每日多賺百多港元，或多或少對司機有幫助。

但有市民批評加幅太多，又指的士服務質素一般，加上現時經濟不景，若加價未必會再乘坐。有的士司機贊成加價，認為至少可追回通脹，但認為加價5至6港元較合適；但亦有的士司機指疫情加上經濟差，生意已減少一半，若再加價，會令生意更差。