高危疫客滯留機場5天　專家批做法不理想

東方報業集團獨家踢爆阿聯酋航空EK380疫機抵港後，11名內地旅客在香港國際機場滯留5天，淪為人球之餘，兼恐播疫!有傳染病專家指出，機場旅客人來人往，這些旅客由高危地區返港，容易傳播病毒給其他旅客，再將病毒帶入社區，批評航空公司做法不理想，按航空公司一向做法應原機接送這批旅客返回杜拜，或利用專車接送他們返回內地檢疫。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受東網訪問時表示，除了1名旅客返回杜拜後，對於其餘10名旅客獲安排入住檢疫中心的做法恰當，因為他們是從高危地區來港，不排除在候機、上下機期間接觸確診患者，因而感染新冠肺炎。

他認為航空公司沒有看清楚這批旅客的轉機條件便讓他們登機，做法不理想。航空公司知道他們不能轉機時，應原機將他們送返杜拜，他們滯留機場多天，恐讓病毒有機會傳給其他旅客，再流入社區播毒。

對於有消息指若港府能特事特辦，允許有關旅客透過專車由香港經深圳灣離開。他認為，雖然有違第599章規限，但有助減低病毒留入社區風險，具體細節則須透過兩地政府商討。