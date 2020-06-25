疫情下客運跌貨運升　機管局已有6千班客機改為載貨

新冠肺炎疫情下，國際航空客運幾乎陷入停擺狀態，但同時各國對防疫物資需求殷切，航空貨運需求持續上升。有指，機管局為維持本港機場貨運運力，向民航處申請將部分客機改為運載貨物，過去數月已獲民航處批出約6000班全載貨客機申請。

根據機管局公布的今年5月份機場航班升降數字。5月貨機起降量持續攀升，按年增加 29.3%，但客機起降量則按年下跌84.6%。另外，5月機場的出口貨運量按年上升11%，以北美市場表現最為強勁，但整體貨運量卻錄得跌幅，主要受客機機腹載貨空間減少令轉口及進口貨運量下降所致。在主要貿易地區中，往來東南亞及印度的貨運量跌幅最為明顯。

有指，過去5個月內，醫療、防疫及消毒用品等防疫物資貨量升幅最明顯，而機械設備、半導體及電訊產品的貨量最多，佔整體貨量40%。

有速遞公司指，今年2至5月透過機場處理的貨量增加兩成，相信是與市民在疫情下多了網購有關，而防疫用品、電子用品及健身產品等成為主要生意，但礙於多班客運航班被取消，公司需額外申請包機應付需求。此外，近期速遞續領BNO護照等文件的需求增加，加上內地復市後對貨運的需求增加，公司近期貨量上升5%至10%。