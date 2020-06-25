政Whats噏：民主派區議員無得做滅罪委員　民政局：用人唯才

過去全港18區嘅分區撲滅罪行委員會委員，當中有民主派區議員在內，政府近日公布新一屆委員會名單，有民主派區議員話，曾經收到當局邀請加入，但最後卻榜上無名。取而代之嘅係建制派區議員，但政府亦無解釋原因。民政事務局就話，政府一向以用人唯才嘅原則物色合適人選。

以觀塘區為例，舊年11月區議會選舉、當選區議員嘅民主黨尹家謙話，收到民政事務處邀請加入委員會，調查完佢無刑事案底紀錄之後，無咗下文，又無解釋唔委任佢嘅原因。政府最終委任6個建制派區議員，包括民建聯張培剛、梁騰丰、工聯會簡銘東同九龍社團聯會呂東孩、陳耀雄同符碧珍。元朗區同樣無民主派區議員份，元朗區議員伍軒宏話佢都係透過政府人員通知，無民主派議員出任委員，佢覺得好奇怪，而獲委任嘅兩位區議員同為鄉事派議員，包括楊家安同鄧鎔耀。

民政事務局話，政府用人會考慮多個因素，好似專長、經驗、服務社會嘅熱誠等，透過唔同嘅途徑吸納，有意服務社會嘅合適人選。到底係咪因為民主派議員不時同政府作對，尤其不滿警方喺示威衝突現場濫用武力，所以唔安排佢哋出任委員，以作為懲罰呢？睇嚟只係得上任兩個月嘅民政事務局局長徐英偉一個先知喇。