1.2萬名菲傭數月內湧港　僱傭中介憂播疫促港府統一隔離

隨着新冠肺炎疫情緩和，菲律賓駐香港總領事Raly Tejada昨日（24日）預計，未來數月將有約12000名外傭前往香港工作，其中逾7000人為新聘請的傭工。該批傭工抵港後須接受病毒檢測和隔離14日。有僱主代表認為菲律賓醫療透明度不足，擔心外傭來港會增加感染風險；亦有僱傭中介促請當局統一隔離，以減低播疫風險。

菲律賓外交部部長洛欽亦於社交網站發言，指中國及香港政府均期望菲律賓外傭可盡快到港工作，他亦已獲總統杜特爾特批准處理事件，未來港府及菲律賓駐香港總領事館將盡力提供協助。

得成女傭僱傭中心董事總經理廖翠蘭指出，菲律賓疫情尚未徹底受控，大批傭工亦將陸續抵港，擔憂交通或隔離過程一旦出現問題，令社區爆發疫情，後果將不堪設想。她又指，連同機票、酒店及膳食費用，僱主需額外支付至少約6000港元，財政壓力大增。

廖認為，外傭人數眾多，檢疫安排亦關乎本港公共衞生，港府有責任提供協助，而非裝作若無其事，漠視播疫風險。她批評港府至今尚未接觸業界，了解其安排隔離的困難，「做得唔好」，促請當局提供統一隔離檢疫安排，以減輕僱主負擔及減低播疫風險。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒亦表示，香港不少僱主聘請外傭照顧長者等高風險人士，加上菲律賓醫療方面透明度不足，擔心外傭湧港會增加感染風險，「一有事就大爆發」。她稱隔離費用高昂，部分僱主難以負擔，認為港府應提供協助，並為所有外傭進行病毒檢測。