警冚落馬洲獨立屋製毒工場　檢1500萬K仔拘2男女

警方搗破製毒工場拘2名本地男女！毒品調查科高級督察袁皓霆表示，昨日（24日）中午12時許，在元朗落馬洲青山公路米埔段一個豪宅屋苑進行反毒品行動，攻入一間3層高、連天台及前後花園、每層約800呎的獨立屋，成功搗破一個俗稱「K仔」的氯胺酮加工場，檢獲約30公斤懷疑K仔和一批製毒工具，毒品市值約1500萬港元，並拘捕一名姓何(29歲)本地男子及一名姓江(44歲)本地女子，2人涉嫌製毒，他們報稱無業，朋友關係。

檢獲的懷疑K仔，當中19公斤為未經加工的晶狀粉末，以膠袋包裝，另外11公斤則為半製成品。而加工毒品的手法，是將K仔放進溶劑內，然後加熱、溶解和冷卻，令K仔變成一粒粒晶狀固體，販毒集團透過此加工手法，令K仔形狀賣相較好看及純度較高，從而賺取更多金錢。

警方指，毒販將K仔放入煲內溶解的製毒手法，近年在香港較罕見，警方會留意製毒趨勢，追查毒品來源及流向。警方估計該批毒品來自外地，因疫情封關的原因，毒販改為本地化加工製作，加工完成後相信會流入本地市場，毒品調查科會繼續加工情報收集，以及打擊本地販毒及製毒犯罪活動。

據悉，涉案屋苑全部為獨立屋，保安員很多，守衞森嚴，外人難以進入，涉案獨立屋為租用，相信運作不超過一個月。警方重申，販毒及製毒屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處罰款500萬港元及終身監禁。