地王中環新海濱三號用地「雙信封」招標　業界促設客觀評分標準

新一季賣地計劃將於日內公布，而備受矚目的中環海濱三號用地亦有機會推出市場發售。發展局早前預告計劃採用「雙信封」形式招標，即要求發展商分別以設計和地價兩方面提交建議，而非傳統的價高者得拍賣，測量師認爲「有古怪」。海濱事務委員會主席吳永順今日(25日)接受電台訪問時認爲，當局應設客觀評分標準，負責評審的人士要避免利益衝突。

中環海濱三號商業地坐落民耀街，地盤面積51.6萬平方呎，鄰近中環國際金融中心二期，可建樓面面積約184萬平方呎，地理位置優越，享有開揚海景，相信將會是本港最貴價地皮。不過，這塊「肥豬肉」卻不以公開、透明方式拍賣，改以「雙信封」形式招標，發展局早前在海濱事務委員會表示，設計和價格比重將各佔一半，當局會成立標書評審委員會，由政府人員負責評分會邀請專業人士提供意見，地皮會設有底價。

吳永順表示，這幅地連接市中心至海邊，項目設計應盡量符合公眾利益，用「雙信封」招標是恰當，期望新發展可提升行人暢達程度，但當局應設客觀評分標準，負責評審的人士要避免利益衝突。

房地產顧問公司萊坊的執行董事林浩文則分析，中環商業用地供應較少，發展商對這幅地會感興趣，但由於設計有限制，加上採用「雙信封」制，估計中標價未必會很高，每呎樓面地價介乎25000元至28000元，總地價為400多億元。