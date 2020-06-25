12個專用氣站合約將屆滿　政府擬收回觀塘氣站建學校

全港12個專門讓的士及小巴以較低價格入石油氣的專用氣站，營運合約將於明年起陸續屆滿。的士業界表示，政府計劃收回2個專用氣站，其中一個將收回的專用氣站位於觀塘，相關土地會用來興建學校。業界指，專用氣站減少會影響的士業經營成本，促請政府暫緩計劃，並另覓土地興建新專用氣站。

推動的士發展聯會副主席吳錦華表示，聯會去年底與經營專用氣站的油公司中石化開會，獲悉政府有意收回觀塘偉樂街及柴灣豐業街2個專用氣站，其中觀塘專用氣站的土地被收回後，政府計劃用來興建學校。

政府早年為推動的士及小巴轉用石油氣，以免地價方式批出12幅土地興建專用氣站。吳指，現時專用氣站的車用石油氣價格，較非專用氣站便宜達每公斤0.6港元至1港元，因此大多數的士司機都選擇到專用氣站入氣，亦導致專用氣站外經常大排長龍，影響附近交通。他稱，觀塘專用氣站有20支油槍，規模較大，而且位處觀塘繞道附近，方便司機入氣，同區九龍灣祥業街氣站油槍數目只有約10支，假如觀塘氣站關閉，司機被逼繞路到九龍灣入氣，會加劇該帶交通擠塞。

另一方面，港島區專用氣站只有2個，1個位於柴灣豐業街，另1個位於上環豐物道。吳指，若柴灣專用氣站關閉，東區司機除非到西區入氣，否則便需要到非專用氣站「捱貴氣」，加重經營成本。他促請政府暫緩收回氣站約3至5年，同時研究批出替代土地予營運商興建新專用氣站，方便司機入氣。