政Whats噏：中間派好難做　陳沛然自嘲頭髮白咗

今屆立法會會期仲有唔夠1個月就會結束，最近唔少議員都就住過去4年工作撰寫報告，醫學界議員陳沛然(Pierre)就係其中一位，佢話回望呢段日子，第1個感受就係「頭髮白咗」。

坊間有人話中間派議員「好難做」，政府同市民兩邊都唔討好，作為中間派議員嘅Pierre解釋，立法會每年都有好多議案要投票，唔能夠每次都投棄權票以示中立，有時亦需要表達個人意見同質詢政府，Pierre認為毋須畀某一個陣營嘅立場綑綁，強調中間派唔等如中立。

本港新冠肺炎疫情爆發至今已經有半年，政府被人批評抗疫不力，表現甚至連2003年應付「沙士」都不如，到今年2月中宣布成立300億港元「防疫抗疫基金」，但漏咗向私人執業醫生同私人執業牙醫提供支援，本身係律敦治醫院內科副顧問醫生嘅Pierre認為呢2大組別唔單止係做生意咁簡單，更加同時做緊抗疫工作。食物及衞生局局長陳肇始當時喺立法會話，局方會同Pierre、上述2大組別保持溝通，了解具體情況。

Pierre喺2016年9月當選醫學界議員，任內唔單止推動醫務委員會改革，亦成功為醫院管理局爭取增加經常性撥款等。唔少選民都好關注議員出席率，直到呢個月1日為止，Pierre嘅出席率最少有8成5，其中民政事務委員會更加係100%，其次分別係每個禮拜三同四嘅大會，同埋人事編制小組委員會，各為9成6。