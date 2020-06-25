港版國安法：美參議員應白宮要求　煞停《香港自治法》

美國新聞網站Politico周三（24日）報道，美國參議院上周表決《香港自治法》，但白宮及國務院在全院表決前對草案作一系列修改，提案人之一的共和黨議員克拉默在白宮要求下煞停法案，令法案無法取得全院一致通過而在國會陷入僵局。

參議院的民主黨人范赫倫與共和黨議員圖米，早前提出《香港自治法》，要求白宮制裁讓中國違反《中英聯合聲明》的個人、銀行及其他實體，克拉默於本月初加入成為法案的共同提案人。

克拉默透露，白宮及國務院於范赫倫準備要求全院一致通過自治法前半小時，對法案內容作一系列技術性的修改，並指做法不正常。他稱未看過修改後的版本，不知道變化有多大或白宮是否討厭整個想法。他承認，白宮曾詢問他會否考慮阻止法案。他仍然希望法案獲通過，亦想可以配合特朗普政府的憂慮，不認為議員應在考慮相關修改前，就一致同意。

范赫倫則形容，白宮提出的修改是重大的，但相信能推動法案通過。他說：「我有信心如果提出來，我們將獲得兩黨壓倒性的支持。」報道形容，今次事件顯示美國國會的對華鷹派人士，在推動特朗普政府制裁北京方面陷入苦戰。