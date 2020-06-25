葵都大廈浸壞升降機恢復運作　居民上落鬆一口氣

葵涌葵都大廈於上周一(15日)疑有裝修單位爆鹹水管，2部升降機遭溢出的鹹水浸壞，保養承辦商貼通告稱訂購更換的零件需時，升降機最快要7月3日才修理好，居民大熱天時要行樓梯苦不堪言。不過，事件於昨日(24日)經傳媒報道曝光後，機電署派員跟進，昨晚其中一部升降機已維修好及恢復使用，居民暫時鬆一口氣。

協助居民的葵青區議員林紹輝表示，昨日有業主找他，希望幫手聯絡業主立案法團主席，晚上他到大廈了解情況時，有機電工程署人員告訴他，於周五(26日)前將升降機修理好。期間，他見到2名技工在場維修升降機。其後，其中一部升降機已重新開放使用。

機電署發言人表示，上周四(18日)接獲通知，指上址爆水管導致2部升降機故障，署方隨即協助聯絡升降機保養承辦商要求盡快維修。該署在昨午再次聯絡保養承辦商及到場了解情況，承辦商於當晚約10時半完成其中一部升降機的維修及測試，並已恢復運作。由於另一部升降機損壞情況嚴重，承辦商須約2星期以進行維修及更換零件。據了解，待大廈法團確定維修，承辦商便會立即展開維修工作。