政Whats噏：李柱銘前言不對後語　被斥牆頭草

被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之一嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘(李漢奸)，早前因組織及參與未經批准的集結及非法遊行等罪名被捕。而李漢奸當時話同一眾年輕人一齊行「民主路」感到「舒服晒」。但佢接受外媒訪問嘅時候就自認係「中國公敵」，又話年輕人唔鍾意佢，仲話「提倡攬炒的人，他們一無所知。」有學者批評佢前言不對後語，被「港版國安法」嚇怕，大鬧佢只不過係「牆頭草」！

李漢奸接受外媒訪問時又話「暴力做法適得其反」，又話始終如一堅持「一國兩制」嘅立場，係一種道義上嘅責任，仲話如果要求獨立，會令香港失去國際嘅支持。佢喺訪問中承認，好多人唔再對佢嘅做法抱幻想，因為佢幾十年嚟嘅社會活動，冇令民主成為現實。然而佢仲相信自己的信念最終會被接受。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強話李漢奸前言不對後語，眼見「港版國安法」就嚟出台就為求自保，直言佢係機會主義者，根本就冇堅定嘅信念。陳又話從李漢奸嘅言行舉止可見，李根本就唔係追求民主，只不過係「牆頭草」，禍害同鼓動年輕人，而參與暴力示威遊行嘅年輕人部分已被捕，依家醒覺都太遲。

陳偉強話李漢幹作為大律師，好清楚參與非法集結判得幾個月，但觸犯「港版國安法」最高可判10年，就連被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英早前都話驚咗，可想而知佢哋所謂「追求民主」，其實都係為利益，到危機關頭只會為求自保咋！