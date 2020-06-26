疫情未退　10月辦欖球賽及美酒佳餚節或有變數

疫情席捲全球，多項國際盛事取消或延期，香港旅遊發展局最快10月重推香港國際7人欖球賽及美酒佳餚節打頭陣，但全球疫情反覆，能否順利如期舉行仍有變數。旅遊業界認爲，本港不可能一味在痛苦中打轉，若待全球疫情減退才重啟活動則太遲，建議政府可加快設立「旅遊氣泡」，先讓氣泡內疫情受控地區的人士來港，在安全情況下盡快重啟活動。

國際7人欖球賽每年都吸引全球欖球好手及數以千計球迷齊集，但受疫情影響，原定4月的賽事，延遲至10月16至18日舉行。然而，全球各地仍然封關，本港針對海外旅客的入境限制亦延至9月18日。旅發局主席彭耀佳坦言，比賽能否如期舉行仍很難說，因全球疫情反覆，旅客以安全作爲首要出遊考慮。他又形容自己並無水晶球，難以預料活動何時能恢復。

至於另一矚目盛事，美酒佳餚節同樣未定重推時間，彭耀佳說，重推需要顧及一籃子因素。他認爲政府可先與泰國及內地大灣區合推「旅遊氣泡」，配合健康碼，逐步重啟雙邊活動。

旅遊業促進會總幹事崔定邦認爲，香港疫情大致穩定，各項盛事及大型活動不能夠長期停頓。他舉例如盛產葡萄酒的澳洲及新西蘭疫情也持續穩定，建議當局可加快與疫情穩定的地區設立「旅遊氣泡」，以必要人員的身份讓相關地區的酒商先入境參與，冀盡快重啟活動之餘，也可為港人增添娛樂活動。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖稱，待疫情減退，政府可提早放寬對旅客的入境規限，並啟動「旅遊氣泡」，讓盛事舉行。他又認為單靠本地遊只是「塘水滾塘魚」，幫助不大，必須要有旅客來港才能帶動行業復甦。