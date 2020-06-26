首條水塘間轉運隧道2年後落成　將改善排洪兼省水

本港第一條水塘間轉運隧道將於2022年興建完成。為改善深水涉、長沙灣及荔枝角區的排洪能力，以及減少九龍水塘群「滿瀉」浪費食水的情況，渠務署於去年2月動工，興建一條「轉運隧道」，將九龍水塘群收集到的雨水，適時由高位轉運至地勢較低的下城門水塘，日後每年將可節省340萬立方米食水。

整條轉運隧道直徑3米，全長約2.8公里，並由九龍副水塘貫通至下城門水塘。渠務署排水工程部工程師葉浩朋指，4個九龍水塘群包括，石梨貝水塘 、九龍水塘、九龍接收水塘及九龍副水塘等，容量相對較細，儲水量加起來只有近約290萬立方米，雨季時有機會出現溢流情況。

他續指，九龍水塘群溢流的雨水將會轉運至下城門水塘，為九龍副水塘騰出約35萬立方米蓄洪空間，減少因溢流而流入荔枝角區雨水排放系統的流量，大大改善深水埗、長沙灣和荔枝角地區的防洪能力。

他表示，過往位於深水埗區的發祥街、通州街及英華街較常出現水浸情況，當轉運隧道完成後，預計會提升至能抵禦重現期為50年一遇的暴雨。另外，他表示通過智能水閘監控進出口水塘的水位，實時監測下城門水塘的數據，從而將轉運的水量做到最大，然而，香港每區降雨量不一，收集水量亦會產生差異。

是次計劃原定工程費用是3億5千萬港元，惟工程由09年拖延至今，造價急升近4倍，預計需約12億2千萬港元，並於2022年底始完工。葉解釋，當初有多個工程進行，如荔枝角雨水排放隧道，為紓緩勞工短缺，唯有將計劃暫停。而現時受通脹影響，各項營運成本上升，才令到成本大增。