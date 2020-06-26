東方日報A1：1.2萬菲傭湧港　無碇隔離政府懶理　僱主陷疫慌

菲律賓新冠肺炎疫情未止，一萬二千名菲傭未來數月湧港恐釀爆疫危機！菲律賓駐香港總領事Raly Tejada透露，約一萬二千名菲傭夏天抵港工作，其中逾七千人屬新聘請傭工，四千多人為續約傭工。惟港府後知後覺，尚未接觸外傭中介了解僱主難應付家居隔離，政府檢疫中心可能爆煲。有僱傭中介認為當局不應漠視播疫風險，批評港府「做得唔好」；僱主代表則認為菲律賓政府或在經濟壓力下恢復輸出外傭，擔憂傭工染疫或牽連全港，出現社區爆發。日前，一名五旬確診男病人從菲返港入院兩日後，至昨凌晨離世。

菲律賓外交部部長洛欽前日（24日）於社交網站發言，指內地及香港政府均期望菲傭可盡快到港工作，港府及菲律賓駐香港總領事館將盡力提供協助。港府雖在本年三月起限制所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境，但香港人力資源中介協會主席廖翠蘭指，持有工作簽證的外傭不受此限，近日亦有外傭抵港。

對於大批菲傭突然湧港，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，菲國經濟主要靠輸出勞工，惟早前疫情嚴峻，採取封城及暫停辦理簽證等防疫措施，令各行業受到沉重打擊，經濟下行，政府在壓力下恢復輸出外傭。她關注菲傭檢疫地點，指不少僱主聘請外傭照顧長者、孕婦及初生嬰兒等高風險人士，菲傭在僱主家中檢疫有實際困難，同時會增加被照顧者感染新冠肺炎的風險，「一有事就大爆發」。

容太續指，香港約有三十八萬名外傭，不少會到街頭或教會聚集消遣，若由菲國來港傭工屬隱藏患者，傭工之間互相傳播，將影響約三十萬個僱主家庭，再傳播至全港各區，牽連甚廣。她認為港府應要求菲傭上飛機前後進行病毒檢測，以保障港人安危。

如外傭到酒店隔離亦帶來財政問題，廖翠蘭指，本港大部分僱主家中沒獨立洗手間，不宜進行隔離，如在酒店隔離十四天費用昂貴，連同機票和隔離期間膳食費用，僱主需額外支付至少約六千元，財政壓力大增。她認為，檢疫安排關乎香港公共衞生，港府有責任提供協助，而非裝作若無其事，漠視播疫風險。她批評港府至今尚未接觸業界，了解其安排隔離的困難，「做得唔好」，促請當局提供統一隔離安排，以減輕僱主負擔及降低播疫風險。

《東方日報》翻查運輸及房屋局的立法會文件，發現全港六個檢疫中心僅提供約三千八百個單位，料七至九月落成的大嶼山竹篙灣檢疫中心可提供約一千五百個單位，共五千三百個單位，惟政府表明疫情若穩定，亦無來源不明本地社區爆發，將盡快停用約三千一百個檢疫單位的火炭駿洋邨，單位數量大減至約二千二百個，檢疫中心將不敷應用。

勞工處表示，除非有關外傭來自經風險評估後有需要入住檢疫中心的國家或地方，否則傭工抵港後應由其僱主作出合適安排以進行強制檢疫，並提醒僱主須負責有關的膳食及住宿費用。該處又指，會繼續監察疫情發展，並與相關部門保持緊密合作，為出入境的外傭提供適切援助。

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