你要知：空肚食早餐搞壞身體　邊種食物不宜空肚食？

金句王黎明講過，「我唔會空肚食早餐」，大家以為他說笑，但原來有些食物真的不適宜空肚進食。事關經過一夜睡眠，胃酸增加，如果進食刺激胃酸分泌或容易令腸胃敏感的食物，會進一步刺激胃黏膜導致胃部不適，隨時引起炎症甚至導致潰瘍病。

「辛辣食物、咖啡因以及薄荷，未必人人可以空肚吃。」註冊營養師伍雅芬指出，這些食物容易刺激胃壁，影響胃部健康，而吃太酸的食物，例如橙、西柚，容易出現脹氣或消化不良，都不適合空肚進食。帶酸性水果或者咖啡是不少人早餐的選擇，伍建議可以先吃一些五穀類「打底」，然後再吃。而進食之前喝水亦是一個好方法，一來可提醒自己多喝水，而水分亦令人有飽足感，避免進食過量，不過要喝水亦不要太多，因此舉會稀釋胃酸，影響消化功能。

早上時間返工返學都要匆匆忙忙，但原來吃早餐太急，對身體會同樣造成不良影響。「你沒有時間咀嚼食物，加重腸胃負擔，產生脹氣，返到公司或者學校，已經出現脹氣」。伍建議每餐應用最少30分鐘進食，腦部才接收到飽足感覺，而較長時間咀嚼食物亦有助消化。此外，糖分太高的食物會令身體血糖不平衡，會令人感到很累，所以早餐不宜選擇高糖、高脂食物，雞蛋三文治、番薯等營養豐富食物是不錯選擇。

除了小心選擇食物，進食次序亦十分重要，餐後才吃「飯後果」的做法其實並不理想。因為肉類脂肪、蛋白質都屬難消化，如果最後才吃水果，肉類還未消化完，水果就進入腸胃，身體就要同時消化很多食物，加長水果在胃部時間。由於水果含有果糖，容易造成發酵現象，令人產生更多脹氣造成腸胃不適。因此最好先吃水果和蔬菜這些高纖維食物，之後才吃肉類、五穀類，既可利用水果酵素幫助消化，又會增加飽肚感。