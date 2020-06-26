探射燈：防盜監控鏡頭　隨時睇實家居

網絡監控鏡頭可透過電話遙距監察家居情況，避免賊人有機可乘。

本港近期發生多宗入屋爆竊案，其中低密度住宅及獨立屋成為不法分子的頭號目標，屋主一不留神，便容易破財。有保安專家認為，現今民用保安系統發展成熟，已足夠抵擋爆竊犯。

「依家科技其實做得好好，可以透過網絡監察屋企。」亞洲專業保安協會香港分會執行委員龔雁雄指市民可自行安裝民用保安系統，毋須如以往般要另行聘請專業人員安裝及監察。他表示現今的民用保安系統如網絡監控鏡頭可透過電話監察家居情況，一旦鏡頭探測到賊人進入家中，會發出聲響警告，屋主亦可遙距發聲，嚇走賊人；鏡頭亦具備錄影及錄音功能，方便警方日後追查犯人，「一套（監控鏡頭）唔夠，你可以裝多套，賊人識破到第一個，都未必知道有第二個。」

龔認同近期本地治安轉差，但認為現今民用保安系統足夠抵擋賊人，大部分爆竊案都是由於屋主防範不足引致。他呼籲市民要提高保安意識，做好基本防盜措施，切勿存僥倖心態。

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