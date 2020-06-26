探射燈：「賺快錢」開飯　打家劫舍當職業

新冠肺炎疫情持續，打擊香港經濟，失業人數持續攀升。港府最新公布的失業率高達5.9%，創逾15年新高，更打破09年金融海嘯的高位。有學者表示，經濟不景，不少人會鋌而走險，投身街頭罪案「賺快錢」，甚至把街頭罪案當成是職業。

「當佢哋連飯都冇得開，而且仲要養家嘅時候，咪會當咗『賺快錢』係一種職業，甚至係生活方式。」香港城市大學犯罪學教授黃成榮指經濟下滑時，賺快錢的案件和街頭罪案會明顯上升，因為當人遇上經濟困難，走投無路的情況下，容易走上歪路，做一些他們認為賺錢最快和不容易被人捉到的違法事，如爆竊、搶劫等，「佢哋唔會去打劫銀行或者做綁架呢類高風險嘅事，但會靜雞雞跟喺人哋後面『老笠』。」

黃指暫時未見街頭罪案有年輕化趨勢，大部分罪案多由身手敏捷、經驗豐富的成年人造成，尤其是積犯，因為監禁對他們已無阻嚇力。黃指要避免自己成為受害人，可留意兩方面，一是減低自己成為目標的風險，如財不露眼、晚上避免單獨在陰暗和安靜街道行走等；二是增加對方犯罪的難度。

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