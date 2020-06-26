探射燈：周街失業村屋密密竊　人人怕打劫

經濟不景，不少人鋌而走險「賺快錢」，今年首3個月的劫案和爆竊案宗數飆升。

失業率創新高，不少人犯案「搵快錢」。今年首3個月的劫案和爆竊案宗數飆升，上月長沙灣有女子被扑頭搶金鏈後死亡，大埔和元朗鄉村發生多宗爆竊案，彩虹邨亦有女子被蒙面賊箍頸行劫。學者指經濟不景，不少人鋌而走險「賺快錢」，有議員促請政府派發消費券振興經濟，警方亦要交代巡邏和編制安排，釋除市民疑慮。

警方數字顯示，今年首3個月，總罪案數字由去年同期近1.3萬宗上升至超過1.6萬宗，升幅近30%。當中以劫案的升幅最為顯著，由去年的23宗上升至120多宗，上升逾4倍；爆竊案亦由去年近400宗增至600多宗，增幅逾70%。

大埔黃魚灘村日前發生連環爆竊案，有男子凌晨撬開至少3間村屋，牽涉多個地下單位，其中一名事主被偷去約2000多元現金。有村民寓所的閉路電視拍下2名戴上口罩、形迹可疑的男子，未知是否涉案。

大埔區區議員蘇達良指，爆竊案主要發生在新建的村屋範圍，部分樓宇仍未加裝閉路電視，令賊人有機可乘。居民黃先生指賊人瞄準近村口的村屋，因犯案後較易逃走，他也考慮在寓所安裝閉路電視。

同屬鄉郊地區的元朗崇正新村上月底亦發生爆竊案，有七旬女戶主回家赫見屋內有被搜掠痕迹報警，經點算後損失約11萬元財物。元朗區區議員李俊威指，據知農曆新年至今村內發生至少3宗爆竊案，但部分事主報警後無疾而終，居民失竊亦未必會報警，而警方在村內的執法情況不理想，未見有入村巡邏。

該村部分村屋屬屋苑式管理，設保安員和大閘，保安相對較嚴密。而寮屋戶不少會設置1.8至2米高的鐵絲網，頂部設有荊棘，部分圍牆或攙雜玻璃碎防止賊人翻牆入屋，亦有人養狗防盜。李指，寮屋雖偶有順手牽羊情況，而大部分爆竊案發生在單幢式村屋，未必家家戶戶安裝閉路電視，賊人較易得手。

而市區行劫案亦見猖獗，彩虹邨社區主任莫健榮指，近月邨內發生數宗入屋行劫案。有女子傍晚歸家時遭蒙面匪徒拖至梯間以尼龍繩勒頸及𠝹刀指嚇行劫，事主呼叫驚動街坊，匪徒終事敗逃去。莫指該邨地下雖有保安員看守，但外人仍可從一樓的大閘尾隨居民進入大廈，加上邨內多長者，容易成為搶劫目標。

議員陸頌雄認為促請政府派發消費券，設立失業援助金以解市民燃眉之急，警方亦有必要交代巡邏和編制安排。警方回應指，元朗及大埔警區均設有鄉村巡邏隊，會在鄉郊地區進行巡邏及派發防罪傳單；進行反罪惡行動；向村民、村代表及公眾人士收集情報防止罪案；在鄉郊節日活動中進行人群控制；及協助搜救失蹤的行山人士。

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