Dr.東：護士診所增至65間　病人輪候專科時間可望縮短

護士診所計劃讓病人在整個手術過程獲得更好的護理。圖左二起為線明蕙、潘恩榮及梁明。（黎忞攝）

為減輕醫生的工作量，並透過醫護專業釋除病人疑慮，醫院管理局在2018/19年度起，開展護士診所先導計劃，在7個聯網開設共24間護士診所，涵蓋4個專科，期望可在整個手術過程加強護士的角色，令病人有更適切的護理，以及可縮短病人輪候的時間，減少前往醫院的次數，以減少感染的風險。有關計劃在19/20年度，會擴展至更多專科，合共65間專科診所。

醫管局總護理行政經理潘恩榮表示，在18/19年度起，開始綜合模式專科門診服務護士診所先導計劃，透過跨專業醫護團隊，包括醫生、護士或其他專職醫療人員，以一條龍方式為合適的病人提供門診服務，並涵蓋4個專科，包括臨床腫瘤科(頭頸癌放射治療）、圍手術科、風濕科及泌尿外科，共設有24間診所。

醫管局總護士長梁明舉例指，專科醫生將病人轉介後，會先由護士診所接見，先作檢查及評估等等，一旦病人情況有異，醫生可提早接見，同時護士可在醫生接見時已有足夠的資料作診斷；當病人情況穩定後，護士可監察病人的藥物成效，加強病人護理教育。

在18年10月至20年3月，上述4個專科已服務約26700多名病人，就診人次約有46800次。將軍澳醫院因應圍手術科增設了護士診所，負責的麻醉科及手術室資深護師線明蕙指，圍手術是圍繞手術的過程，屬一個概念。線指，曾有1名5歲小孩要進行斜視手術，小孩見護士時「一粒聲都唔出」，原來母子均對手術都十分擔心。

該名母親對手術時要麻醉存有很多疑問，如「會唔會醒唔返」、「會唔會影響記憶力」等等，線就向家長逐一解釋，又教導他們一些術後護理知識。在術後她看到家長不斷提醒孩子不要捽眼，要用紗布擦乾眼水，見到孩子流有血的眼水亦不感驚慌。她期望護士診所可減輕病人及家屬對手術的焦慮，而在術前由護士接見，可免卻孩子及家長特地要請假到醫院覆診，並可分擔麻醉科的工作。

在2019/20年度，護士診所將擴展至兒童及青少年精神科、兒科、呼吸科及特別內科，增設12間診所；2020／21年度再擴展至內科（肝炎）、眼科（白內障手術）、耳鼻喉科、外科（大腸直腸）及臨床腫瘤科（全身性抗癌治療），設加廿九間診所。