網民熱話：阿伯坐巴士違規食煙　網民嘲「活在上世紀」

早於1992年巴士已禁止乘客在車廂內吸煙，惟總有人罔顧規則。前日(24日)一名阿伯乘搭巴士時，於上層座位吸煙，令整個車廂充滿煙味，最後更要車長在公路停車即場處理。網民力數阿伯不是，認為二手煙禍害其他乘客，應該嚴懲阿伯。

有網民在 Facebook 群組「巴打絲打 Facebook Club」發文指，日前乘搭九巴58X行經公路時，車廂突然瀰漫強烈的香煙味。查看之下，發現一名坐在上層第一排的阿伯正在吸煙。事主指，當時她與另外2位乘客見狀，即時向車長舉報，車長亦隨即停車到上層處理事件。

網民怒斥阿伯罔顧他人健康，「全車人食二手煙好開心咩？」「密閉空間食煙，啲味有排都唔散」。亦有網民指摘阿伯恃老賣老，「以為年紀大就做咩都得？呢啲人罰款就啱啦！」

根據法例規定「任何人士在禁煙區或公共交通工具內吸煙，或攜帶燃燒着的香煙、雪茄或煙斗，可被定款罰款1500元」。

網民有話說：

Doris Mo：呢啲真係x街嚟喎！已經唔係年齡嘅問題！唔止冇公德心，仲影響成車人嘅安全，萬一煙頭辣着咗嘢，燒晒成架巴士點算？

Tsz Man Kwong：巴士車長做得好

Smallfish Wong：罰佢錢啦

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