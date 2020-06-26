內地客滯港機場5天憂播疫　議員專家齊轟航空公司

東方報業集團獨家踢爆，阿聯酋航空疑疏忽令11名內地旅客滯留香港國際機場逾5天，淪為人球之餘，兼恐播疫！醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早(26日)在電台節目批評，航空公司做法絕不理想，指全球多地疫情仍在惡化，而香港三分之二確診個案都屬於輸入病例，加上機場旅客人來人往，由高危地區返港的旅客容易傳播病毒給其他旅客，再將病毒帶入社區，滯留的旅客亦有受感染風險。

梁又指，旅客一踏足香港機場，即是特區政府的管轄範圍，當局就應該明確、清晰、果斷執法，若有人不能合法入境，或不依從機場人員的指示折返，應聯絡有關人士證件的簽發當局處理及跟進，同時亦應盡快安排病毒檢測。對於目前除了1名旅客返回杜拜後，其餘10名旅客獲安排入住檢疫中心，他認為做法恰當。

議員陳凱欣表示，對事件感到驚訝，認為情況非常不理想，擔心若有滯留乘客受感染，在機場禁區活動時可能會將病毒傳給機場職員，繼而引發本地確診個案。她又質疑航空公司處理手法是否出錯，批評不應該明知道該批旅客在機場滯留，亦不及早通知衞生防護中心，認為防疫抗疫意識不足，促請各方不應再容許類似事件再發生。