盧寵茂倡港府集中採購內地試劑　檢測費或下調至$500

新冠肺炎疫情逐漸緩和，港府正研究推出「港版健康碼」認證計劃，有限度放寬粵港之間往來，惟有聲音指香港認可的病毒檢測費用過於高昂，收費達過千港元。香港大學深圳醫院院長盧寵茂今(26日)在電台節目表示，只要港府統籌本地各間實驗室，集中採購內地生產的試劑，甚至與廣東省一同採購，相信香港的病毒檢測費用可以大幅下調至500港元以下。

盧表示，香港現時採用外國試劑，每劑成本600港元，反觀廣東省集中採購國產試劑，成本只需15港元。坊間不少人對國產貨無信心，盧強調，內地是全球最大的試劑生產國，外國亦有採用內地試劑，顯示質量並無問題，更指「內地每天做378萬個檢測，無理由懷疑佢啲試劑。」他又提到，其所屬的港大深圳醫院亦有提供病毒檢測，包括為跨境學童檢測，都是使用內地試劑，檢測結果亦獲認同，每次費用僅約175元人民幣。盧續指，若香港能夠協調集中大量採購試劑，甚至聯同廣東省一同採購，費用將能大幅下調。

早前有消息指，互認名單下的香港檢測機構，由早前所指的8間增至14間，盧直指措施並不實際，只會進一步提高成本。他透露，健康碼限額或設於1000個，有關人士每7日要做一次病毒檢測，即平均每日僅得150個檢測。將150個樣本攤分到14個檢測機構，則每間平均僅做10個樣本。惟實驗室每次可做約32個樣本檢測，若每次僅做10個樣本，成本會相應增加，因此檢測分散在不同的實驗室進行，並不符合成本效益，反建議集中在一兩間實驗室，為申請健康碼的人做檢測，估計費用能進一步下調至500港元以下，是現時收費的一半。