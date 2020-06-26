政府資助企業聘200畢業生　從事生態及氣候等環保工作

本港3月至5月失業率升至5.9%，創逾15年新高，政府推出幾項計劃協助應屆畢業生就業，環境局的「綠色就業計劃」今(26日)起接受申請，私人公司及合適機構僱主若聘用2019或2020年大專畢業生從事與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等有關的工作，可獲資助每月5,610元，用以支付合資格畢業生的部分月薪，計劃為期18個月，申請期至8月28日截止。

項目在2020/2021年度開始推行，預計涵蓋約200多個職位，環境保護署（環保署）會執行該計劃。除了薪金資助外，環保署的環境學院亦會與多個專業學會及團體(包括香港合資格環保專業人員學會及其他學會和團體)合作，為參加項目的畢業生提供環保專業相關的培訓。

有意申請資助的合資格公司可於今日至8月28日提交申請。港府早前宣布，在防疫抗疫基金預留60億港元，於未來2年於公私營界別創造約3萬個有時限職位，當中有不少適合青年人和應屆畢業生申請，除是次計劃外還包括康文署陸續招聘近1200個職位、各決策局和部門逾700個處理行政和文書工作的有時限職位等。