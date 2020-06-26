涉沒有申報利益衝突　醫管局時任總經理被檢控

醫院管理局前護理總經理，在職期間涉處理從其私交好友所擁有的貿易公司採購總值三百萬元貨品時，沒有向醫管局申報利益衝突及作出虛假申報，被廉政公署控以一項公職人員行為失當罪。案件今(26日)在沙田法院提訊，被告暫毋須答辯，押後到7月16日於區院審理，期間被告續准以5萬港元保釋。

女被告徐若萍(63歲)報稱是中文大學賽馬會老年學研究所顧問。早前有報道指，被告於案發時被派至新界東聯網轄下沙田醫院及白普理寧養中心，她獲授權批核採購申請、評審採購報價，以及向醫管局建議供應商。

控罪指被告於12年10月16日至17年2月7日期間，身為醫管局護理總經理，在執行與該公職有關的事項上，無合理辯解而故意作出不當行為，即她在建議醫管局向「波波公司」就貨品供應索取報價時，未有向醫管局申報，她因與錢佩玲屬私交好友及有財務往來，而引起的利益衝突，而錢是該貿易公司的唯一擁有人及在該公司有直接財務權益。此外，被告又在推薦由該公司供應貨品時，以及在周年申報表上，虛假地向醫管局申報她與該公司並沒有利益衝突；據報醫管局就16個貨品採購項目，向該公司支付款項共逾300萬元。