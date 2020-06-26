資訊界擔憂美國制裁影響大　議員料家用產品不受影響　　

美國上月宣布會取消香港的特殊關稅地位，並會就軍民兩用科技出口作管制等，至今雖然沒有實質行動，本港資訊科技界已有兩派意見，有人擔心供港的高科技零件及加密電訊設備供應或受影響，禍及電子零件轉口業、科研發展，甚至市民的家用路由器都「買唔到」；議員莫乃光卻指，較高科技的電訊商商用加密電訊儀器如路由器，及大學科研軟件可能面臨影響，家用產品毋須擔心。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑擔心美國一旦落實制裁，一般電訊商使用的商用路由器因相對高速及加密程度高，好大機會面臨禁運。他指出若電訊商須因禁運而改用其他國家的路由器，相信並非易事，「唔係一時三刻話轉就轉到，轉用其他（科技產品）都要先經評估，而評估需要可能逾半年時間。」

最壞情況下，美國制裁範圍若大，便可能連普通市民常用的路由器、甚至電子遊戲機亦難於購買，「因為電子遊戲機的運算速度已經發展到好高級數，可能到時都冇得入口」。

議員莫乃光則相信普通市民常用的電子儀器如路由器等，因技術要求相對較低而「唔會買唔到」，反而較高科技的電訊商商用加密電訊儀器如路由器等，以及大學科研軟件就可能面臨影響。

創新及科技局回應說會密切注視事態發展，而近年來本港各創新科技範疇的持份者均有從世界各地採購設備和科技產品，又或在本地研發相關的產品或技術。因此，個別地區的任何政策，不應對本港創科發展造成很大影響。

該局評估，儘管任何政策上的改變短期而言對相關行業或會有影響，但對香港創新科技長遠發展的影響相對有限。