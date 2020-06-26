入珠海免隔離今起申請　逾200人排隊一度混亂鼓譟

澳門衞生局設立的豁免隔離申請系統於本月11日起接受申請，而北安出入境事務大樓外地僱員分處則於今日(26日)起，協助澳門居民申請入境珠海豁免隔離。在早上8時半，至少200人在大樓左邊的入口處排隊，人龍延至大樓的西面街道，現場安排申請入境珠海豁免隔離的市民，與申辦其他服務的外僱排於同一列隊，惟現場市民一度鼓譟，有大批人士更湧到大樓右邊出口處，場面混亂，多名警員到場維持秩序，將申請豁免隔離的人士與辦理其他服務的人士分流成2條隊輪候，人流至上午10時多減退。

有市民反映，早上8時多便到場排隊，他曾嘗試在網上申請，但不成功，今日專程到場辦理，認為地點方便；亦有外僱指申請豁免隔離的流程及資格不清晰，特意提早到場「碰運氣」，但沒想到排隊人數眾多。有成功辦理手續的市民表示獲發1張籌及申請表，被通知在數天後再到大樓遞交申請表。

警方在早上9時後通告現場人士，北安出入境事務大樓外地僱員分處只協助65歲以上等需要特殊協助的居民申請入境珠海豁免隔離，呼籲其他人士使用網上登記，有市民批評官方及新聞公布資訊未提及年齡等限制，白行一趟。