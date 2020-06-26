馬主被指向馬會職員提供茶錢　獲准守行為1年

香港賽馬會全費會員兼馬主王梁秀卿，於前年底在其合夥擁有的馬匹勝出賽事後，向沙田馬場投注櫃位的馬會職員提供1萬港元「茶錢」，事後被廉政公署控以一項「與公共機構有事務往來時向公職人員提供利益罪」，案件今(26日)在沙田法院再訊。控方申請不提證供起訴被告，同意案件以簽保守行為處理，裁判官最終下令被告自簽1000港元守行為1年，控罪獲撤銷，涉案1萬港元則被充公。

61歲被告王梁秀卿報稱家庭主婦，控罪指她於2018年12月9日，與馬會進行事務往來時，無合理辯解而向受僱於馬會的公職人員，即在沙田馬場第一座看台3樓，301號馬主私用廂房332號投注櫃位工作的女子梁雪冰及其他職員，提供1萬港元利益。

案情指被告是馬會全費會員兼馬匹合夥馬主，她在申請入會時，已得悉馬會職員屬公職人員，受《防止賄賂條例》規管。此外，馬會又曾向被告發出設施指南，提醒她不可給職員茶錢。被告與丈夫不時到涉案廂房觀看賽事和用饍，由於兩人不懂得填寫彩票，故在廂房投注櫃位工作的梁等人不時幫忙。

案發當日被告有份擁有的馬匹勝出賽事，被告夫婦可分得逾790萬港元獎金。賽事完結後，被告擬離開並行向投注櫃位，梁祝賀被告，被告即取出一疊共20張500港元紙幣給梁，但梁拒收，被告將錢放在地上後便離去。後來有職員拾起金錢，但因被告再沒有折返，職員遂將錢交給馬會。廉署人員於去年5月邀被告錄取警誡供詞，但被告拒絕出席。