港人公廁「三不雅」陋習加劇播疫　清潔工缺支援風險大增

新冠肺炎疫情未減，近日本港及海外都有中招個案懷疑因如廁或廁所滲漏而感染，但港人卻疏於防疫，甚至防疫鬆懈，據觀察，公廁「三不雅」即不沖廁、不蓋廁所板、不妥善處理廁紙及抺手紙陋習頻現，令前線清潔工人感染風險大增。有工會代表坦言，近日天氣炎熱，港人防疫鬆懈增加危機，天氣炎熱又令前線工人「口罩易濕、防護力增低」，要求當局及承辦商增加支援。

東網記者今午（26日）到南昌街公廁巡視，發現有廁格污穢，疑使用者沒有沖廁，旁邊更濺有糞便，工友擦洗廁格時，其中的排泄物或會反彈至身上，感染風險大增。

約70歲的吳女士指出，她是一名食物環境衞生署外判工，負責清潔街道垃圾，至今工作近10年。每日工作9小時，從清晨6時工作至中午12時許才能吃飯，日曬雨淋，頗為辛苦。疫情肆虐下，艱辛更甚。

前線清潔工雖有口罩、工作衣等裝備，但要清潔滿布細菌及病毒的公共設施如廁所等，尤其是在醫院或疫廈等高風險地方工作的工人，風險更高。現時一般外判清潔商的工人每日只獲發1至2個口罩，近日天氣酷熱，「郁2下（口罩）就濕晒」，大大減低口罩防護力，現有數量根本不夠用。

清潔工人職工會幹事梁芷茵指出，早前口罩等防疫物資嚴重短缺，有工人甚至以俗稱土炮的口耳相傳方法「洗口罩」，向口罩噴小量消毒劑，結果更破壞口罩防護力。近日物資供應雖有所增加，工人每日至少可獲發1個口罩，惟夏日炎炎，前線工人反映口罩在短時間內被汗水沾濕，只好「夾張紙巾喺入面」，並向社福團體領取口罩或自行購買。梁稱工友雖擔心此舉會影響口罩防護效能，但慨嘆「為咗搵食無辦法啦」。

雖然清潔行業屬高危職業，但梁透露，近期香港失業率高企，不少原來從事飲食業的年輕人，「做緊嗰間餐廳結業」，一時三刻又未能覓得新工作，為維持生計只好轉行至清潔。有較為年長的工友反映，近期部分管理公司對清潔的要求及質素上升，不欲與其續約，「擔心未來唔知仲有無得做」。