往來中環紅磡渡輪後日復航　20分鐘一班船成人票$9

維港兩岸屬於香港重要旅遊熱點之一，運輸署早年計劃新增兩條橫跨維港的渡輪路線，包括將2011年停辦的「中環至紅磡」復航，以及水上的士「啟德往紅磡、尖沙咀東、中環及西九龍(循環線)」。運輸署今日(26日)公布，往來中環至紅磡的渡輪航線將於後日(28日)起投入服務，首班船於上午7時30分由紅磡開出。

運輸署表示，「中環至紅磡」渡輪航線提供來往紅磡(南)渡輪碼頭及中環八號碼頭(西面泊位)服務，成人票價為每程9港元，渡輪營辦商亦會為小童、長者及殘疾人士提供票價優惠，及提供月票優惠。周一至六繁忙時段基本班次為20分鐘一班，非繁忙時段、星期日及公眾假期則為30至50分鐘一班，營辦商會在有需要時加強服務。

經公開招標後，富裕小輪有限公司獲選營運有關渡輪服務，並獲發經營渡輪服務的牌照，為期5年。署方表示，為籌備渡輪航線啟航，營辦商已在紅磡及中環碼頭進行優化工程，包括提供免費Wi-Fi無線上網服務、乘客座椅、電子顯示屏、廣播系統、閘機、風扇，以及行李寄存設施。

署方指出，為配合政府發展智慧城市，營辦商將在航線投入服務的6個月內，透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到站資訊，相關數據會透過政府「資料一線通」發布予公眾使用。營辦商亦需要繼續在紅磡及中環碼頭進行包括提供充電設備、研究引入太陽能電池板等優化工程。