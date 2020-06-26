將軍澳燒車案　兩男子分別被判囚62及60個月

將軍澳景林邨停車場一輛7人車前年遭人縱火，火勢令附近25輛汽車被波及。兩名涉事青年事後被捕，早前於於區域法院承認一項縱火罪，二人今(26日)分別被判監62及60個月。

法官指星星之火可以燎原乃警世名言，並指出火的可怕之處，大火常也由火苗造成，火勢一旦失控，可造成嚴重後果。兩名被並非點燃火苗，而是向一輛汽車淋潑易燃液體及點火，汽車亦隨即掩沒在火海中。而且香港人煙稠密，兩被告放火的地點亦相當接近民居，案中26輛汽車遭損毀，涉及的230萬港元的龐大財物損失，情節相當嚴重。

兩名被告為太陽板安裝技工謝俊傑(24歲)及汽車維修學徒陳家傑(19歲)，二人承認於2018年9月26日，在將軍澳景林邨停車場內，用火損毀23輛私家車及3輛輕型貨車。謝今被判囚62個月，陳則被判囚60個月。

案情指，當日清晨5時許，有車主駕車駛離停車場時，見2樓有車正焚燒，遂通知管理處。管理處職員查看見到一輛7人車正焚燒，立即報警求助。事後，同層中的另外25輛車亦遭不同程度的損毀，部分更損毀致不能修復，26輛車的車主表示共損失230萬港元。停車場閉路電視及車輛的行車紀錄儀拍下了兩名被告犯案經過，兩名被告被捕後均承認是受人指使參與縱火事件，陳稱事發前接到他人電話，對方指因有人被斬傷，要求他幫手。