醫管局與政府研設社區設施　接收新冠輕症騰空隔離病床

楊諦岡指醫管局正與政府研究，設置社區治療及隔離設施去治療病情輕微和穩定的病人。

新冠肺炎疫情加重公共醫療系統壓力，醫管局聯網服務總監楊諦岡今(26日)表示，該局正與政府研究，設置社區治療及隔離設施去處理病情輕微、穩定的病人，以騰空現有隔離病床處理嚴重病人，上述設施需遠離民居，且可處理多名病人。

楊今日出席一個電台節目表示，根據過往經驗，醫管局人員大致可準確區分得出病人病情輕重，以及哪些病人適合在社區設施接受治療。他認為，改裝現有病床為隔離病床的空間較小，長遠方案會在新建的病房及醫院，亦會因應需要設計，以平衡其他非疫症患者的需要。

至於醫護人員的防疫裝備方面，現時醫管局整體裝備有約3個月庫存量，外科口罩及保護衣供應相對較穩定，N95就存在變數，因全球亦面對供應緊張的問題，現仍在找替代方案。他又稱，隨着隔離病房工作流程改善，即使疫情惡化，但新冠病毒主要以飛沫傳播，預料防護裝備亦足以應付，待疫情完結後他們會再檢討庫存量，目前繼續以6個月庫存量為目標，主要是考慮到物流鏈或會癱瘓。

他續稱，目前醫管局的非緊急服務大致恢復，部分非急症醫院已實施探訪安排，反應良好，會考慮擴展安排，但他指基於感染風險，認為急症醫院及精神科病房較難做到，會按情況安排，協助患者及親屬。