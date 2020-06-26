西醫陳凱旭於雜誌宣傳除牌3月緩刑　醫委會指再犯將永久除名

西醫陳凱旭因2016年在雜誌文章中作出有宣傳成分及錯誤陳述，被指控專業失德。醫學委員會今日(26日)就案件展開聆訊，裁定陳3項專業失德成立，將除牌3個月，緩刑36個月，期間再犯將永久在醫生名冊中除名。

醫委會秘書處指2016年9月20日接獲投訴，附上一篇2016年8月刊於雜誌「旭茉JESSICA」的文章，指控陳凱旭在文中宣傳醫療設備品牌，並聲稱自己有多年治療皮膚問題經驗。

陳凱旭今早在代表律師陪同下出席醫委會聆訊，醫委會就相關文章，指出陳在文中撰寫「有多年兒童及皮膚診症經歷」是有宣傳性陳述，藉以推廣「Hufi/Ulthrea」及「微針射頻Frozen V」美容治療。另外，陳在文中使用「香港家庭科醫生」亦屬錯誤陳述，「香港家庭科醫生」並非醫委會承認的資格，而陳更從未列入任何專科醫生名冊中。

陳的代表律師求情時指，陳曾免費為長者診症，亦熱心籌辦學術交流活動；而「香港家庭科醫生」由雜誌編輯加上，並非陳自行撰寫。

惟醫委會委員指出，根據香港醫生專業守則，醫生為公眾或病人提供的資訊是受到一定規限，譬如不能夠為某種醫學產品或治療作推廣、令受眾產生不切實際的期望等，而醫生亦應該要負起責任，確定資料不會違反規定。

針對陳在文中的陳述，醫委會裁定3項專業失德指控均成立，判處除牌3個月，緩刑36個月，若然緩刑期間，陳再涉推銷宣傳事件，被控專業失德成立，將會在醫生名冊中永遠除名。

陳在2010年及2018年，分別因派發宣傳品和在藥物上貼錯病人資料被控專業失德，兩次醫委會均裁定罪成，並發出警告信。醫委會委員亦特意提醒陳，今次是他的最後機會。