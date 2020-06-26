將軍澳警區爆竊猖獗　警方展開大規模防罪行動

警方發現將軍澳警區近日的爆竊案呈急速上升趨勢，相較往年全年約發生40宗爆竊案，今年單計6月至今已接獲9宗爆竊案，以單月而言屬非常高的數字，近日遂針對爆竊猖獗情況展開一系列防罪行動。

將軍澳警區行動總督察陳耿表示，警民關係科前往多條村落，教導村民使用地政總署提供的手機程式，當村民發現可疑人蹤影後，致電報警時可匯報準確地點，讓警方得以迅速行動。另外，警方亦向村民派發防盜警鐘，若裝有警鐘的門或窗戶被意外打開，便會發出聲響提醒住戶。

警方同時亦與各村代表成立通訊群組，告知可疑人在甚麼村落活躍，並發布可疑人或通緝人士照片，讓他們加強警惕。此外，警方亦要求村民盡量在公眾位置安裝閉路電視，藉此有效捕捉賊人蹤影，為警方查案提供更多線索。

陳耿強調，村民的協助有利打擊罪案，其中在西貢井欄樹村，本周二(23日)晚上約8時，有村民警覺到一名可疑男子在村內徘徊，即時通知警方。警方到場將該名57歲男子制服，並在他身上搜出螺絲批、電筒等爆竊工具，遂以涉嫌企圖爆竊將他拘捕。被捕男子已被控以一項企圖爆竊罪，案件今晨(26日)已經在觀塘裁判法院提堂。

另外，警方在本周初已經部署行動，出動包括衝鋒隊、將軍澳警區特遣隊、軍裝巡邏小隊及警犬隊等，在過往曾發生爆竊案或有可疑人士出沒的村落巡查，除了高調的軍裝巡邏外，亦有便衣警員在夜間進行監察埋伏行動，而政府飛行服務隊也出動直升機支援，從高點觀察隱蔽地形，務求將賊人繩之以法，保障市民財產安全。

由於約9成爆竊案均發生在村郊地方，警方提醒村民，無論在家與否均應鎖好門窗，避免將貴重物品及大量現金放在家中，如住所裝有保安設施，應該不時檢查，確保正常運作。