海洋公園董事局換班　學者批管理層無大換血難起死回生

早前成功獲政府撥款54億港元避免破產的海洋公園董事局換班！政府公布海洋公園公司董事局成員任命，委任現任副主席劉鳴煒為主席，任期1年，由7月1日起至2021年6月30日止。

政府又再度委任鄭詩韻、龔楊恩慈和吳永順3位非官守成員，同樣任期1年，由7月1日起至2021年6月30日止。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，劉鳴煒自2008年7月加入海洋公園公司董事局至今，並於2014年7月起擔任董事局副主席，是擔任新主席的最佳人選。劉擁有豐富的商界經驗，曾密切參與公園多個重要的發展項目。

邱騰華同時感謝即將卸任的主席孔令成，在過去6年擔任主席的付出及貢獻。政府亦感謝即將卸任的行政總裁李繩宗和董事局成員黃進達的貢獻。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認爲，海洋公園出現破產困局，董事局需負上最大責任，但政府卻沿用董事局舊人升做主席，估計難有革新思維協助公園走出困境，擔心1年後會再度「攤大手板」問政府攞錢。

陳偉強又說，留意到以往主席任命多爲兩年，而是次任期卻只有1年，與公園撥款的救亡期一致，估計是政府有兩手準備，給新主席這一年當考牌，看是否能在年內令公園起死回生。