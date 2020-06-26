網民熱話：客貨車向左走向前走　揸車「失方向」釀意外？

一個大懵司機足以對其他道路使用者造成危險，如果同時有兩個出現，意外就真的很難避免。近日有車cam片拍到兩輛客貨車相撞的片段，一個司機在強制左轉行車線向前走，另一個轉左又向右走。影片上載者笑稱，「無嘢好講，代香港汽車維修業界多謝你」。

Facebook專頁「HongKong CarCam」昨日（25日）上載車cam片，現場是秀茂坪曉光街與協和街交界，片段所見，一輛客貨車於曉光街燈位前突然從左線轉到右線，駛出黃格後卻企圖越過鄰線向左轉。以為這位司機已經夠懵？鄰線另一輛客貨車在強制左轉行車線行車時，卻選擇「掂行掂過」向前走，結果兩車在十字路口發生碰撞。

網民認為意外中兩個司機均有責任，亦有人認為右線司機右轉完又左轉，令其他駕駛者無所適從，「前車又唔打燈，點知你想點？」有人就反駁，不論右線貨車有沒有打燈，左線貨車理應只能轉左，不能直行。

網民有話說

Charles Michael Li：睇撞到的前一刻的動作，應該有前傳！

Hei Hei：左邊部Van仔一撞咗，即刻打死火燈好，似特登撞落去咁

Wong Wong：個腦又轉得幾快

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