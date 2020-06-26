遙距營商資助被批貨不對辦　中小企斥政府「靠害」

全額資助變不足2萬津貼！當局宣布遙距營商計劃加碼至10億港元，但有中小企卻批政府涉出爾反爾、言過其實，因創新及科技局前局長楊偉雄曾豪言計劃會全額資助申請人，每個方案上限10萬港元，但有已引入新系統的中小企卻向東網投訴，申請計劃後只獲批不足2萬元資助，其方案成本已超過8萬元，企業不但沒獲全額資助，更要「倒貼」，直斥政府「靠害」。

一間進出口公司為加快工作效率，委託科技公司研發可自動製作財務報表的應用程式，項目總額約8.5萬港元，該公司已交付約3萬元訂金。職員吳小姐指，本來公司預計會獲全額資助，才在疫情打擊生意下仍推行計劃，誰料支付訂金後，申請計劃只獲批資助1.8萬港元，令公司大失預計。她批評政府「呃人」，「得咁少錢（資助），我哋就唔搞啦」。

她指，遙距營商計劃另規定公司要提交一份經審核的詳細項目收支表，需聘請獨立核數師負責審計，當中已花約4000元，變相令資助減至1.4萬港元。而其公司早於計劃開放首日已遞交申請，但至6月中才獲發款項。她狠斥政府有誘騙之嫌，疫情下反令企業增加成本，形同「靠害」。

生產力促進局是該計劃的秘書處，生產力局早前回覆東網表示，平均每宗獲批申請的資助額約3.9萬港元，該局解釋，為確保公帑用得其所，計劃設有評審準則，包括考慮項目與申請者的業務是否相關，例如項目可協助企業在疫情期間繼續其業務；預算、推行細節等是否合理，以及服務供應商的技術能力和經驗、有否不良記錄等，因此資助金額可能有所調整。