青年為發洩情緒港鐵商場縱火　被判入勞教中心

自小遭父母拋棄的19歲青年，自立外出生活後卻淪落街頭，去年與女朋友吵架後，又未能適時找到社工傾訴，竟走到港鐵坑口站上蓋商場內的男廁廁格內縱火發洩。青年早前於區院承認一項縱火罪，今(26日)被判入勞教中心。法官指案件發生在多層住宅下的商場內，商場下亦有會港鐵駛經，若火勢一旦失控，可能會造成人命及財物損傷，慶幸事件被及時發現，只造成輕微財物損失。

法官引述相關報告指被告梁紹英經歷不愉快童年，曾由社署看管及入住院舍，亦因情緒問題而曾接受心理輔導等。他干犯本案因未能處理情緒，一時衝動行事，法官考慮到被告已還押9個月，亦有親友到庭支持，決定接納報告建議，判被告入勞教中心。法官並警告被告若再犯事，就不能希冀法庭會再次給予憐憫。

案情指去年9月20日早上，港鐵坑口站上蓋連理街商場清潔工在清潔一樓男廁期間，發現一廁格冒煙，並見被告從該廁格走出來。清潔工後發現廁格的消毒液機上有紙巾正燃燒，遂將火撲熄，但總值211港元的一卷紙巾及消毒液機已告損毀。被告其後被捕。