尖沙咀樓上吧違禁令營業　案件被裁定表證成立

樓上吧東主林鉑泓(左)及另一女負責人吳騰(右)被控酒吧違停業禁令繼續營業，案件被裁定表證成立。

港府四月頒下禁令要求酒吧、公眾娛樂場所等處所停止營業至五月初。位於尖沙咀的一間樓上吧，涉在停業令期間仍開後門繼續營業，2名負責人被控違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，他們否認控罪，案件今(26日)在九龍城法院開審。辯方指涉事處所有售賣熟食，並非只出售酒類飲品，認為規例並不適用。法庭裁定案件表證成立，被告不自辯也不傳召證人。案件押後至7月24日結案陳詞，兩名被告獲准續保釋。

2名被告分別是41歲男子林鉑泓及49歲女子吳騰，林報稱酒吧東主，而吳則報稱是酒吧的經理。2人被控於2020年4月10日，在金馬倫道42至44號華懋金馬倫中心3樓「Virgo」酒吧內，作為餐飲業務負責人，無合理辯解而沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第8(1)條發出的指示發出、就該處所而適用的指示，即該處所必須關閉。

負責巡查的警員指，當日約凌晨1時許抵達涉案處所，拍門約1分鐘後有人開門，他進內見到約25名顧客及5名職員，吧枱上放有調好了的酒精飲品。他在接受盤問時，承認不知道吧枱上的飲料是甚麼時候製成或放了多久，也看不見吧枱旁的職員製作飲料。另一名有份巡查的警員則供稱，當日處所部分餐桌上放着果仁、薯條或炸雞，有顧客單據上亦寫着點了芝士焗青口。不過卻不見餐具，巡查更發現廚房根本沒有開燈。

裁判官其後裁定案件表證成立，辯方稱已準備好書面結案陳詞，但控方表示案件主要牽涉法律字眼上的演繹，加上沒有案例可依，故申請押後以便準備陳詞，最終申請獲裁判官批准。