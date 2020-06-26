舞台燈光師涉撐警活動拳打他人　被裁定襲擊罪名不成立

舞台燈光師姚少康前天（24日)於區域法院因企圖投擲汽油彈案被判囚4年，今(26日)他再到觀塘法院就另一宗撐警活動傷人案應訊，法庭最終裁定姚一項普通襲擊罪名不成立。裁判官直指，事主迅速、用力及有敵意地緊握被告的手再強行除去他頭套，或令被告認為需用武力抵抗，而被告出手還擊後亦離開現場，反映被告不是出於報仇才施襲。

控罪指，23歲被告姚少康被控於2019年9月14日，在牛頭角東九文化中心地盤外襲擊尹廣培；裁判官裁決時指，尹當時的情緒不冷靜，又用力抓緊被告的手，或令被告認為需使用武力抵抗，而法律上被告不需要待事主襲擊他後，才可以正當還擊。

裁判官又指，被告遭捉手後即時後退及掙扎，惟均不成功，加上被告向事主額頭打了一拳後，亦掩臉逃離，可見被告不是出於復仇才襲擊，而事主亦只受輕傷。雖然被告曾招認襲擊，但亦可理解為他激氣下才還擊；辯方其後作訟費申請，指控方應不難理解被告有自衞的可能，以及辯方曾與控方商量以其他方式處理本案。惟裁判官指，被告的招認有自招嫌疑，加強控方檢控基礎，拒絕批准訟費申請。

據控方案情指當日事主尹廣培前往淘大商場參加唱國歌撐警活動，惟途中遭穿黑衣、戴頭套的被告指罵。尹及後在案發地點因看見被告行為激動，怕會危害自身安全，加上周遭途人臉帶恐慌，遂衝向被告一手除其頭套，其後被告涉揮右拳擊打他的額頭隨即逃去。