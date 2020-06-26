19歲青年承認刑毀交通燈　裁判官提取報告後判刑

19歲兼職售貨員被指去年11月12日「大三罷」期間，剪斷筲箕灣太安街的交通燈電線，及涉用較剪割傷上前拘捕他的便衣男警，被告今(26日)在東區法院承認一項刑事毀壞罪，但否認襲警罪並受審，裁判官最終裁定被告襲警罪罪名不成立，並指兩名警員證供與閉路電視影像不符。至於該項刑毀罪，則押後至7月10日等候感化及社會服務令報告始判刑。

被告黃錦威，被控於去年11月12日在筲箕灣太康街至筲箕灣道交界，非法損壞行人過路交通燈，及同日在西灣河太安樓商場內襲擊警員X；就襲警罪，裁判官裁決指，便裝警員x及另一女警先後作供指當時見到被告剪交通燈電線後，即與其他隊員上前拘捕被告，但被告不停掙扎及不聽警告，更用手上的較剪割傷X的手指，惟現場閉路電視卻顯示，包括X在內的多名警員事發時迅速將被告制服在牆角，未見有兩警所述的反抗情況。

另外，2名警員對被告手持較剪的動作也有重大分歧，身形比被告健碩得多的X表示有聽過被告說：「你哋唔好傷害我」，女警卻說聽不到，顯然有所隱瞞，由於法庭不能完全接納兩名警員的證供，加上閉路電視片段無法清晰反映事發經過，在疑點利益歸於被告下裁定襲警罪不成立。

至於被告承認的刑事毀壞罪，辯方求情指，被告受網上號召而犯案，被捕後曾還押七天，已有深刻教訓，明白不應用犯法行為去表達訊求，現為自己行為帶來的不便致歉，願意賠償452港元的維修費用。裁判官直指被告行為會影響他人及為他人帶來危險，但決定提取相關報告後始判刑。