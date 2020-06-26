海關打擊跨境貨車走私　5個月檢逾6600萬走私貨違禁品

​因應新冠肺炎下的跨境人流銳減，海關一連5個月進行代號「破浪II」的專項執法行動，重點打擊利用跨境貨車走私違禁品的活動，共檢獲市值逾6600萬港元的各類走私貨物及違禁品，並拘捕196人。海關今（26日）表示，行動中發現犯人利用各式器具收藏毒品的方法，包括利用空心金屬機械零件、飲水機、火鍋爐及膠水管等。

海關表示，行動在在1月25日至昨日進行，於各陸路邊境管制站共偵破212宗涉及跨境貨車的走私案件，拘捕了188名男子及8名女子，年齡介乎24至70歲，期間檢獲各類型懷疑走私貨物及違禁品，包括約59公斤毒品，主要為可卡因、冰毒、海洛英和氯胺酮。有不法分子把毒品藏於挖空的書籍內頁中、黏合於紙皮箱的夾層內，或夾藏於露營睡袋及咕𠱸內。

行動中海關亦檢獲超過150萬支未完稅香煙及雪茄、約1萬支沒有有效進口許可證含尼古丁的電子煙煙油、大批冒牌貨物和侵權電影光碟、約400公斤沒有許可證情況下進口的食米、約4.9萬件附有虛假產地來源的健康食品，以及約4千卷未列艙單廁紙。有犯人把走私貨物混雜一般貨物以作掩飾、或將違禁品收藏於貨車隱蔽處外。

在跟進有關案件時，海關人員再於市內檢獲約3.5克懷疑含第一部毒藥的藥劑製品、約5千支懷疑未完稅香煙及約4.7萬件懷疑侵權物品。此外，海關亦首次偵破1宗利用陸路速遞包裹渠道走私大量現金的案件，檢獲折合約210萬港元的歐元紙幣，案件仍在調查中。