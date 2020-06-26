網上教學成效備受關注　學校可利用TSA材料檢視

各校在停課期間以網上教學形式實踐「停課不停學」，但成效如何為各界所關注。教育局指出，雖然2月時已公布停辦原定4至6月舉行的全港性系統評估(TSA)，但有關的評估材料已備妥。該局表示經諮詢業界意見後，決定委託香港考試及評核局和香港教育城整合相關評估材料，輔以問卷調查，讓學校、家長和該局都能了解因停課安排，對本屆中小學生中、英、數基本能力的影響，並因應學生表現，檢討及調整學生支援及輔導措施。

教局表示，評估材料涵蓋小三、小六及中三級的語文科及數學科，為照顧不同校情及需要，考評局及教育城會為學校提供紙本版及兩個時段（暑假前及下學年開學後）的STAR網上版供學校選用，校方可按校本情況自行決定是否及如何採用。

另外，教育局又委託考評局進行學生學習情況問卷調查，涵蓋影響學校、教師策劃停課期間，學生學習活動的因素、學生及家長背景資料、因疫情停課期間學生學習與生活的相關問題、停課前後學生學習與生活的比較等。

教育局表示只會獲得由考評局匯報有關安排整體表現的分析，並不會收到任何可辨別個別學校或學生身份的評估資料。問卷調查方面，亦只會在整體層面了解在疫情停課下各種教育資源運用的情況，並不會獲得可辨識個別學校、教師、家長或學生的資料。