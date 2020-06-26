禁聚令下月2日屆滿　戲院商會促放寛入座限制

食物及衞生局發出的「禁聚令」至下月2日屆滿，其中戲院仍受禁聚令限制，同一行座椅中不可有超過一排連續8張座椅被佔用，總人數亦不得超過座位數目的5成。香港戲院商會指疫情已減退，促請政府放寬有關限制，否則戲院業難以支撐下去，將打擊戲院業2500人的生計，以及令整個電影工業鏈連帶受影響。

受新冠肺炎疫情影響，戲院票房對比去年同期下跌9成，商會指由於入座率及院內仍受限不能進食，不但打擊戲院票房收入，亦令一些較大型製作的影片未敢安排上映，即使上映，片商亦不敢投放廣告費作宣傳，造成惡性循環，令戲院票房寥寥可數。此外，戲院亦面對沉重的租金負擔，政府一次性資助只是杯水車薪，未能幫助業界走出困局。

商會指，一直以來，戲院業十分自律，主動提供搓手液、量體溫、戴口罩、隔行隔位售票，及在戲院進行清毒，院內環境比任何地方更清潔。至今疫情已減退，希望政府可於下月3日起放寬對戲院的限制，令戲院有喘息的空間。