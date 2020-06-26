財會通過三跑氣象系統撥款　議員憂變海洋公園翻版

立法會財務委員會今日(26日)通過香港國際機場三跑道相關航空氣象系統的撥款申請，涉款約2.7億港元。多名議員擔心三跑系統會變成海洋公園翻版，促機管局承諾不會再就三跑系統向財會申請撥款，但運輸及房屋局機場擴建統籌辦總監鄭念慈重申三跑系統屬政府設施，政府將適時向立法會申請撥款。

多名議員批評政府及機場管理局當年擬避開立法會監察而就三跑配合融資，如今又將三跑「組件拆散」，就氣象系統向財會申請撥款，擔心日後會變成無底深潭般向立法會申請撥款，直斥「搵笨」及「當立法會係提款機！」議員促機管局承諾不會再就三跑系統向財會申請撥款。

另有議員指疫情下各國封關，機場設施需求下降，預料落成後三跑只會淪為「泊飛機用地」，促政府與採購方商討材料價格問題。

面對議員的批評，鄭念慈重申，由「盤古初開」就已表明三跑系統屬政府設施，所以政府需要負責相關費用，多年前曾向立法會發出文件指，將適時向立法會申請撥款。鄭又指三跑系統每半年向經濟發展事務委員會報告，如出現特殊情況，亦會盡快向立法會報告。