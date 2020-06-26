抽血員戴反警飾物致輔警捐血腰斬　食衞局要求嚴肅跟進

紅十字會輸血服務中心本周二(23日)到九龍灣輔警總部舉行捐血活動時，其中一名抽血員身上佩戴多款反警飾物，引起警員不滿，並要求中心主管「交名」但被拒，活動最終不歡而散。管轄輸血服務中心的醫院管理局今日(26日)發稿回應，表示局方接獲投訴指當日一名員工的不恰當行為，令在場捐血人士感到不安，局方對事件感到遺憾，並就事件致歉。食物及衞生局則指，已要求醫管局及輸血服務中心根據既定機制進行調查，嚴肅跟進事件。

醫管局又指，中心已就活動安排展開調查，重申公立醫院醫護人員必須恪守一視同仁原則，為市民提供專業服務。假如調查確定有員工的行為有欠專業，會按醫院管理局人力資源程序嚴肅跟進。

食物及衞生局亦對有輸血服務中心職員行為有欠專業表示遺憾，強調醫護人員必須時刻恪守一視同仁的原則，以專業態度提供服務。該局又特別提到，紀律部隊人員多年來一直十分支持和積極參與中心舉辦的捐血活動，期望今次個別事件不會影響血液收集活動。

議員葛珮帆質疑相關人士將個人政治立場帶到工作崗位，既展示政治標語，又佩戴具政治立場飾物，不禮貌對待持不同政見的人士，此風不可長，已去信有關部門及紅十字會要求嚴肅處理。