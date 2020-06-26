政Whats噏：陳淑莊粗暴對待記者　葛珮帆促大律師公會跟進

做錯嘢唔係認衰道歉就得，特別係公職人員，講緊嘅係公民黨（公文袋）議員陳淑莊粗暴拉扯網媒記者證事件，雖則佢已認衰道歉，但狙擊佢嘅行動就浪接浪，繼議員何君堯之後，另一議員葛珮帆(EQ)今日(26日)亦就事件去信香港大律師公會，要求嚴肅跟進相關事件，話要還記者一個公道。

EQ喺信件中提到陳淑莊粗暴對待嗰位記者，令網媒條頸紅腫受傷，批評陳淑莊妨礙新聞採訪自由，更加涉嫌干犯普通襲擊罪，既玷污咗議員身份，更加侮辱大律師專業公正嘅形象，需要予以強烈譴責。

陳淑莊日前喺立法會大樓內被網媒記者追訪，期間問到記者嘅身份，但一直得唔到回應，之後就出手拉扯對方嘅記者證，有關網媒事後發聲明，對陳嘅野蠻粗暴行徑表示強烈譴責，而且保留向佢進一步追究責任嘅權利，而陳事後有道歉，解釋只係一心求證該位人士身份，絕對無意妨礙新聞自由。

唔知陳淑莊係咪一心以為道歉就解決咗件事呢？但似乎未告一段落喎，之前議員何君堯都話會代表嗰位記者追討公道，要求大律師公會認真對待有關投訴，正視陳淑莊粗暴對待記者嘅問題，仲陸續有嚟添！睇嚟陳冇咁易甩身呀！